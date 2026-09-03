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«Она же только из-под Абрамовича! Это-то и хорошо!»: секретики Дарьи Жуковой и почему олигархи чуть ли не дерутся за нее

«Она же только из-под Абрамовича! Это-то и хорошо!»: секретики Дарьи Жуковой и почему олигархи чуть ли не дерутся за нее

В Нью-Йорке стихает шум вечернего мегаполиса. На террасе пентхауса с видом на Центральный парк сидит элегантная женщина.

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