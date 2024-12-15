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Лидер новых властей Сирии заявил об отмене обязательного призыва в армию

Лидер новых властей Сирии заявил об отмене обязательного призыва в армию

Лидер вооруженной оппозиции Сирии и группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ) (запрещена в РФ) Абу Мухаммед аль-Джулани (настоящее имя — Ахмед аль-Шараа) в воскресенье, 15 декабря, заявил, что в Сирии больше не будет призыва в армию.

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