Лидер новых властей Сирии заявил об отмене обязательного призыва в армию

Лидер вооруженной оппозиции Сирии и группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ) (запрещена в РФ) Абу Мухаммед аль-Джулани (настоящее имя — Ахмед аль-Шараа) в воскресенье, 15 декабря, заявил, что в Сирии больше не будет призыва в армию.