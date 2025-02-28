YouTube частично заработал в России на фоне перепалки в Белом доме

YouTube возобновил нормальную работу, без подключения VPN, у некоторых пользователей в России.Ряд пользователей Ростелекома, МТС и Билайна в отзывах написали, что YouTube у них работает без промедления, сообщает Telegram-канал Baza, проведя опрос среди подписчиков.