Bloomberg: Германия прекращает быть промышленной сверхдержавой

Американское информационное агентство Bloomberg сообщило, что дни Германии как промышленной сверхдержавы могут подходить к концу из-за конкуренции со стороны США, снижения интереса к немецким товарам в Китае и энергетического кризиса без поставок российского газа.
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