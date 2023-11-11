Доцент Райкова: QR-код может помочь распознать подделку на маркетплейсе

Чтобы не купить подделку на маркетплейсе, нужно просканировать QR-код после получения заказа. Об этом рассказала доцент кафедры товароведения и товарной экспертизы РЭУ имени Плеханова Елена Райкова при беседе с агентством «Прайм».
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