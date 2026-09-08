«Рома» и «Зенит» достигли соглашения по трансферу Луиса Энрике

Луис Энрике, 25 лет, перешёл в «Зенит» из бразильского «Ботафого» в январе 2025 года, подписав четырёхлетний контракт.
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