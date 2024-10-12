Сийярто: Скандальные слова Харрис об Орбане являются неуважением к венграм

Глава венгерского МИДа Петер Сийярто заявил, что слова вице-президента США Камалы Харрис в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана являются неприемлемыми и демонстрируют неуважение к венгерскому народу.
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