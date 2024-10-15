Мама Костылевой об участии в шоу: «Лена заработает на отдых на Мальдивах для всей семьи. Наконец-то денежный поток повернулся в обратном направлении»

На странице в соцсети ВКонтакте один из подписчиков спросил маму фигуристки: «Для вас шоу и платья за 120 тысяч важнее Лениной спортивной карьеры? Ее возможных титулов и здоровья? Слишком много травм у школы Плющенко, про успешный тренерский опыт я вообще молчу.