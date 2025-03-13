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Театр молодежи впервые представит пластический спектакль

Театр молодежи впервые представит пластический спектакль

Приморский краевой театр молодежи продолжает эксперименты с освоением новых жанров. Уже на этой неделе жители Владивостока смогут увидеть пластический спектакль по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена «Стойкий оловянный солдатик» (6+).

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