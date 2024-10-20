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Царьград

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В обстановке "праздничной секретности": Стало известно, почему гонорар зрителей в новогодних огоньках выше, чем у артистов

В обстановке "праздничной секретности": Стало известно, почему гонорар зрителей в новогодних огоньках выше, чем у артистов

За съёмки в новогодних шоу, которые по традиции называют огоньками, зрителям платят. Правда, от них требуют, чтобы всё проходило в обстановке "праздничной секретности".

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