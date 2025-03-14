Советник Трампа оценил переговоры Путина с Уиткоффом

США испытывают «осторожный оптимизм» в отношении перспектив урегулирования конфликта на Украине. Таким образом советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц прокомментировал прошедшие переговоры российского лидера Владимира Путина и спецпосланника по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа, передает Reuters.
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