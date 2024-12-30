Вучич рассказал о задержанном за съемку военных объектов украинце

Сербский президент Александр Вучич рассказал, что украинский гражданин, вместе с несколькими молодыми людьми и девушками приехавший в Сербию из Хорватии во время нынешних протестов, за два года до этого был задержан в Белграде за съемку военных объектов.
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