Антимракобес: н...
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Нейроиюль 2023. Нейронауки в Nature Neuroscience

Нейроиюль 2023. Нейронауки в Nature Neuroscience

В июльском сравнительно коротком выпуске Nature Neuroscience исследователи рассказывают нам про неожиданные роли некоторых структур мозга в регуляции поведения; о том, как, кишечные бактерии влияют на развитие расстройств аутистического спектра; конечно же, предоставляют новую информацию про амилоидные бляшки при болезни Альцгеймера и данные относительно роли микроглии в нейродегенеративных заболеваниях; а также показывают несколько новых технических решений для детального исследования взаимодействий между клетками нервной системы.

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