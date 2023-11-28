Нейроиюль 2023. Нейронауки в Nature Neuroscience

В июльском сравнительно коротком выпуске Nature Neuroscience исследователи рассказывают нам про неожиданные роли некоторых структур мозга в регуляции поведения; о том, как, кишечные бактерии влияют на развитие расстройств аутистического спектра; конечно же, предоставляют новую информацию про амилоидные бляшки при болезни Альцгеймера и данные относительно роли микроглии в нейродегенеративных заболеваниях; а также показывают несколько новых технических решений для детального исследования взаимодействий между клетками нервной системы.