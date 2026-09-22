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Царьград

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Али Абдель-Азиз: Умар Нурмагомедов намерен изменить стиль боев

Али Абдель-Азиз: Умар Нурмагомедов намерен изменить стиль боев

В 2027 году Умар Нурмагомедов изменит стратегию, став ударником, заявил его менеджер Абдель-Азиз. После второго поражения в карьере, от нокаута Сонгом Ядонгом на турнире UFC в Шанхае, русский спортсмен намерен вернуться на вершину.

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