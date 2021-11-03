Чтобы планета не задохнулась: 100 стран договорились перестать вырубать леса

На проходящей в Глазго 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата объявлено о первом значительном достижении: свыше ста стран заявили, что подпишут обязательство прекратить наносящую ущерб природе вырубку лесов к 2030 году.