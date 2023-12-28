БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Неизвестная война. Трудности зимы и весны 1919 года

Неизвестная война. Трудности зимы и весны 1919 года

И. Владимиров. «Допрос в комбеде». Впрочем, это так называется картина. А изображён на ней, скорее всего, суд «тройки», как раз и введённый в 1919 году Слушай, рабочий,Война началася,Бросай свое дело,В поход собирайся.

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