Неизвестная война. Трудности зимы и весны 1919 года

И. Владимиров. «Допрос в комбеде». Впрочем, это так называется картина. А изображён на ней, скорее всего, суд «тройки», как раз и введённый в 1919 году Слушай, рабочий,Война началася,Бросай свое дело,В поход собирайся.
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