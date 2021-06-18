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Сюнань готов приветствовать новые госпредприятия из Пекина

“Новости Китая” о зоне развития в Китае   Штаб-квартиры ряда государственных предприятий, исследовательских центров и финансовых учреждений вскоре переедут в Новый район Сюнань в провинции Хэбэй, сообщил в среду глава партии провинции Ван Дунфэн.

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