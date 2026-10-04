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В Москве подвели итоги модного Саммита БРИКС+

В Москве подвели итоги модного Саммита БРИКС+

Встреча объединила дизайнеров, руководителей компаний и профессиональных ассоциаций, байеров, ритейлеров, экспертов и журналистов.

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