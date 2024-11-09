Польские погранцы выкидывают полуживых беженцев в Белоруссию через «калитку для животных»

Александр Мельников Нормальненько эдак, вместо миграции енотиков и белочек, "граница на замке" замещает неграми выдворяемых таджиков с наших просторов!

ТГ Татьяна Гусева В наш век, когда информация имеет возможность достигнуть в считанные секунды любой страны, родственники и знакомые мигрантов в их родной стране, должны знать, что в Европу не пускают. И что лучше сидеть дома!