На границе с Беларусью «цивилизованная Варшава» демонстрирует запредельный уровень жестокости Напряженность на границах Республики Беларусь со странами Евросоюза и Североатлантического альянса продолжает оставаться высокой и даже критической.
Польские погранцы выкидывают полуживых беженцев в Белоруссию через «калитку для животных»
Комментарии
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Александр Мельников
Нормальненько эдак, вместо миграции енотиков и белочек, "граница на замке" замещает неграми выдворяемых таджиков с наших просторов!
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15 час.
ТГ
Татьяна Гусева
В наш век, когда информация имеет возможность достигнуть в считанные секунды любой страны, родственники и знакомые мигрантов в их родной стране, должны знать, что в Европу не пускают. И что лучше сидеть дома!
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10 час.
В С
Поляки вышвыривают и правильно делают. А Беларусам просто не надо принимать. Пусть пшеки и несут ответственность.Так чем эти черти лучше наших узбеков и таджиков ?
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4 час.
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