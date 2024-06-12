Американский вертолётоносец недолго изображал "неукротимую решимость" в Ормузском проливе. Кадры агентства ИРНА 108K прочитали Иногда диву даешься, как наши военные стоически терпят тот факт, что к примеру над акваторией Чёрного моря, совершенно с конкретными целями, крутится целый ряд беспилотников и разведывательных самолётов.