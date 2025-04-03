В Омске нашли тело пропавшей перед Новым годом бабушки - она прошла десятки километров от дома. В полиции рассказали, что с ней произошло.
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В Омске нашли тело пропавшей перед Новым годом бабушки - она прошла десятки километров от дома. В полиции рассказали, что с ней произошло.