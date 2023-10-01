Состав «Трактора» пополнил обладатель Кубка Стэнли из Канады

В «Трактор» перешел канадский защитник из минского «Динамо». Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ХК «Трактор», клуб произвел обмен с минским «Динамо», в результате которого новичком «черно-белых» стал канадский защитник Мэдисон Бауи.
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