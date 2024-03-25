НАТО избавляется от просроченных боеприпасов, отдавая их Украине, — экс-глава МИД Австрии

НАТО поставляет на Украину просроченные боеприпасы, как ранее избавлялась от них в Югославии. Об этом сказала экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль в интервью гендиректору ТАСС Андрею Кондрашову в рамках работы над фильмом «Белград» телеканала «Россия-1».