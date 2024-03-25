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Русская весна

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НАТО избавляется от просроченных боеприпасов, отдавая их Украине, — экс-глава МИД Австрии

НАТО избавляется от просроченных боеприпасов, отдавая их Украине, — экс-глава МИД Австрии

НАТО поставляет на Украину просроченные боеприпасы, как ранее избавлялась от них в Югославии. Об этом сказала экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль в интервью гендиректору ТАСС Андрею Кондрашову в рамках работы над фильмом «Белград» телеканала «Россия-1».

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Комментарии
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Константин Самарин
Что толку, что они просрочены? Белгородцам и ростовчанам от этого легче?
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