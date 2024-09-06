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Блогер Мария Погребняк в четвертый раз стала матерью

Блогер Мария Погребняк в четвертый раз стала матерью

Блогер Мария Погребняк в четвертый раз стала матерью. Она рассказала подписчикам в соцсетях, что родила без единого разрыва и боли.

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Комментарии
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чД
человек Дубов
Погребняк не Иванова или Петрова, но сама молодец и настрой за Россию, а то русские вымирают по 300тыс. - 1млн. человек в год превышение смертности над рождаемостью, а всё потому что 106 лет безразличны русские к заповеди Господа - отдайте Богу Богово, а чиновникам чиновничье... ну хотя бы по примеру: - Петра 1, убравшего с символа русской веры из Кремля не отдавали указы чиновники на всю Русь, - или китайцев в 1925 году убравших с места служения духовному, своих чинуш переселили.
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