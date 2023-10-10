ХАМАС угрожает отстреливать заложников, если Израиль будет уничтожать дома без предупреждения

Новая вспышка насилия на Ближнем Востоке, спровоцированная безжалостным поколением молодых лидеров ХАМАС, уставших ждать разрешение полувекового конфликта палестинцев с евреями, ввергает мир в средневековое варварство с похищенными заложниками и безжалостными бомбардировками жилых кварталов Газы, от которых гибнут десятки мирных жителей.
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