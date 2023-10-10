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ХАМАС угрожает отстреливать заложников, если Израиль будет уничтожать дома без предупреждения

ХАМАС угрожает отстреливать заложников, если Израиль будет уничтожать дома без предупреждения

Новая вспышка насилия на Ближнем Востоке, спровоцированная безжалостным поколением молодых лидеров ХАМАС, уставших ждать разрешение полувекового конфликта палестинцев с евреями, ввергает мир в средневековое варварство с похищенными заложниками и безжалостными бомбардировками жилых кварталов Газы, от которых гибнут десятки мирных жителей.

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