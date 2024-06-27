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Испания – лучшая сборная Евро после группового этапа по версии Guardian. Германия – 2-я, Австрия – 3-я, Франция – 4-я, Швейцария – 6-я, Грузия – 7-я, Англия – 9-я, Бельгия – 10-я

Испания – лучшая сборная Евро после группового этапа по версии Guardian. Германия – 2-я, Австрия – 3-я, Франция – 4-я, Швейцария – 6-я, Грузия – 7-я, Англия – 9-я, Бельгия – 10-я

Полный список из 24 национальных команд от худших к лучшим выглядит следующим образом: 24. Шотландия; 23.

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