На удар «Таурусом» по Крымскому мосту Россия ответит «Орешником» по немецкой базе в Литве

Если Запад перейдет от слов к делу, он об этом страшно пожалеет Москва будет расценивать удар ракетами Taurus по любым российским объектам как участие Германии в боевых действиях на стороне Украины, предупредила немецкие власти официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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