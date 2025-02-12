⚠️Госдума приняла законопроект о защите русского языка в первом чтении: 🔸Согласно инициативе, информация, размещаемая в общественных местах или доступная широкой аудитории (включая вывески, указатели и таблички), должна быть на государственном языке; 🔸Также все сведения о товарах, их характеристиках и условиях акций должны предоставляться на русском языке; 🔸Авторы законопроекта отметили, что использование иностранных слов на вывесках, таких как "coffee", "fresh", "sale" и других, станет недопустимым.