НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

5 подписчиков
⚠️Госдума приняла законопроект о защите русского языка в первом чтении

⚠️Госдума приняла законопроект о защите русского языка в первом чтении: 🔸Согласно инициативе, информация, размещаемая в общественных местах или доступная широкой аудитории (включая вывески, указатели и таблички), должна быть на государственном языке; 🔸Также все сведения о товарах, их характеристиках и условиях акций должны предоставляться на русском языке; 🔸Авторы законопроекта отметили, что использование иностранных слов на вывесках, таких как "coffee", "fresh", "sale" и других, станет недопустимым.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх