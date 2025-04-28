БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Российские соотечественники за правду о Великой Победе – по всем азимутам

Российские соотечественники за правду о Великой Победе – по всем азимутам

 Алексей ЧИЧКИН  Ни для кого не секрет, что в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в недружественных странах множатся разнузданные фальсификации этого исторического события, причин и хода этой войны и Второй мировой войны в целом.

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