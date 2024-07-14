Для всех сторонних наблюдателей было очевидно, что жизнь экс-президента США в опасности, сказал Дмитрий ПесковАдминистрация президента США Джо Байдена создала атмосферу насилия вокруг его предшественника Дональда Трампа, которая привела к покушению на политика, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.