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Кремль связал покушение на Трампа с атмосферой насилия, созданной администрацией Байдена

Кремль связал покушение на Трампа с атмосферой насилия, созданной администрацией Байдена

Для всех сторонних наблюдателей было очевидно, что жизнь экс-президента США в опасности, сказал Дмитрий ПесковАдминистрация президента США Джо Байдена создала атмосферу насилия вокруг его предшественника Дональда Трампа, которая привела к покушению на политика, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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