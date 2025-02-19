Когда и как «запустилась» тектоника на Земле? Ученые спорят о главном геологическом событии

Представьте себе Землю как гигантский, медленно вращающийся пазл. Его элементы — литосферные плиты — постоянно, хоть и незаметно для нас, перемещаются, сталкиваются, расходятся… Этот «танец» плит, называемый тектоникой, формирует рельеф планеты, создает горы и океаны, вызывает землетрясения и извержения вулканов.
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