«Ужасное решение, катастрофа…» Росберг — о командной тактике Mercedes

«Ужасное решение, катастрофа…» Росберг — о командной тактике MercedesLAT Images / MercedesЧемпион мира Формулы 1 2016 года Нико Росберг назвал решение Mercedes применить командную тактику в пользу Кими Антонелли на Гран При Нидерландов «катастрофой» для Джорджа Рассела.