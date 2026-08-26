autosprot.com
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

autosprot.com

21 подписчик

«Ужасное решение, катастрофа…» Росберг — о командной тактике Mercedes

«Ужасное решение, катастрофа…» Росберг — о командной тактике MercedesLAT Images / MercedesЧемпион мира Формулы 1 2016 года Нико Росберг назвал решение Mercedes применить командную тактику в пользу Кими Антонелли на Гран При Нидерландов «катастрофой» для Джорджа Рассела.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии