«Ужасное решение, катастрофа…» Росберг — о командной тактике Mercedes

«Ужасное решение, катастрофа…» Росберг — о командной тактике MercedesLAT Images / MercedesЧемпион мира Формулы 1 2016 года Нико Росберг назвал решение Mercedes применить командную тактику в пользу Кими Антонелли на Гран При Нидерландов «катастрофой» для Джорджа Рассела.
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