ChatGPT стал слишком много поддакивать пользователям. «Льстивую и раздражающую» личность оперативно устранили

OpenAI откатила свое последнее обновление GPT-4o после того, как генеральный директор Сэм Альтман заявил, что компания внесет исправления, чтобы устранить «льстивую и раздражающую» личность чат-бота, проявившуюся после апдейта.
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