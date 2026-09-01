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Курские новости

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Мэр Курска проверил качество горячей воды в доме на Западном Парке

Мэр Курска проверил качество горячей воды в доме на Западном Парке

С начала года на сетях зафиксировано 207 порывов, специалисты взяли пробы воды для анализа, качество исходной воды вызывает вопросы.

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