После требования генерала Баширов спросил: "Честь офицера уже исчезла из нашей культуры?"

Бывший замминистра обороны Дмитрий Булгаков попросился домой из СИЗО. Ссылался на статус ветерана. Но как же честь офицера?Генерал Булгаков, один из заместителей министра обороны, арестованный по обвинению в коррупции, подал ходатайство о домашнем аресте.
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