Air Tanzania возобновит рейсы в Москву с 7 сентября

Авиакомпания Air Tanzania возобновит регулярные рейсы между Дар-эс-Саламом и Москвой с 7 сентября. Перевозчик принял решение после завершения плановой оценки рисков на маршруте, сообщила его пресс-служба в Facebook*.
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