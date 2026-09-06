Отказ от проекции Меркатора

«Исторический момент». ООН поддержала отказ от привычной карты мираГенеральная Ассамблея ООН поддержала резолюцию с призывом отказаться от привычной проекции Меркатора в тех случаях, когда важно точно показывать соотношение площадей стран и континентов.
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