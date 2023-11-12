Захарова прокомментировала попытки Зеленского поговорить с Трампом

Global look press/White House/Shealah Craighead Украинский лидер Владимир Зеленский хочет поговорить с бывшим президентом США Дональдом Трампом, чтобы выпросить у него денег, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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