Датский принц пропал после похорон короля Норвегии в Осло

Кронпринц Дании Кристиан неожиданно исчез после похорон короля Норвегии Харальда V. Как пишет норвежская газета Dagbladet, после церемонии в Осло принца никто не видел, а причина его внезапного отъезда стала известна только к вечеру.
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