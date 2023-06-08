Пронедра

22 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Бутова
    Правильно. нужно прекратить губить наших мужчинРабота шахты «Раз...
  • Виктор Луговой
    Психологически понятно, почему Соросу хочется это увидеть, кхгм, ещё при жизни. И сказать "Остановись, мгновенье..."Э...«Удар по Крымском...
  • Ольга
    Надо отдать должное амеро- и хохлонацистам - они всегда предупреждают заранее о своих ударах. Но для нас это  каждый ...«Удар по Крымском...

Сенатор Елена Бибикова рассказала, как продлить начисление ежемесячных выплат на детей

Сенатор Елена Бибикова рассказала, как продлить начисление ежемесячных выплат на детей

Сенатор Елена Бибикова рассказала, как продлить начисление ежемесячных выплат на детей Владислав ВислСенатор Российской Федерации, Елена Бибикова, опубликовала в своем Telegram-канале рекомендации о том, как продлить ежемесячные детские выплаты.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх