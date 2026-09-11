Дмитриев: Россия проведет бизнес-форум с Германией и США

Партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) готова участвовать в бизнес-форуме между Россией, США и ФРГ, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.