Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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"Истребители F-16 прибыли на Украину". Британцы о реакции Путина: Два варианта развития СВО - о чём предупреждал Лавров весь мир?

"Истребители F-16 прибыли на Украину". Британцы о реакции Путина: Два варианта развития СВО - о чём предупреждал Лавров весь мир?

ФОТО: Коллаж Царьграда  Западные издания одно за другим со ссылкой на чиновников Пентагона и НАТО подтверждают - "истребители F-16 прибыли на Украину", и ВСУ провели пробные полёты на западной части страны.

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Комментарии
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Олег Aзаров
Гореть эти &quot;птички&quot; также как &quot;непобедимые&quot; ЛЕОПАРДЫ, ЧЕЛЛЕНДЖЕРЫ  и АБРАМСЫ! Только вот их прибытие в действительности может стать отправной точкой для применения ТЯО...
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