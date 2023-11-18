Генерал ВСУ призвал не делать трагедии из-за потери Украиной новых городов

ВС РФ применили в зоне СВО ударную платформу “Скальпель”. Украинский генерал призвал не делать трагедии из-за потерь новых городов Украине не нужно делать трагедию из-за того, что она потеряла новые города в результате наступления ВС РФ.
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