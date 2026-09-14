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Мировое обозрение

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Какая часть вашего тела появилась прямо во время Большого взрыва? Астрофизическая родословная химических элементов человека

Какая часть вашего тела появилась прямо во время Большого взрыва? Астрофизическая родословная химических элементов человека

Человеческое тело — это не просто биологическая система, а буквально космический архив. По массе взрослый человек примерно на 99 процентов состоит из шести элементов: кислорода, углерода, водорода, азота, кальция и фосфора.

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