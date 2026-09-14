Какая часть вашего тела появилась прямо во время Большого взрыва? Астрофизическая родословная химических элементов человека

Человеческое тело — это не просто биологическая система, а буквально космический архив. По массе взрослый человек примерно на 99 процентов состоит из шести элементов: кислорода, углерода, водорода, азота, кальция и фосфора.
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