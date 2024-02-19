Авдеевка – Мюнхен: как потеря стратегически важного города перечеркнула поддержку Украины в Европе

Так вышло, что 16-18 февраля в Мюнхене прошла не простая, а юбилейная, шестидесятая по счёту ежегодная общеевропейская конференция по безопасности – тем символичнее царившая на мероприятии атмосфера всеобщей нервозности на грани истерики.
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