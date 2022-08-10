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Александр Тихонов: «Я бы разогнал всех игроков РПЛ. Одно название, а не премьер-лига. Пусть на завод идут или в грузчики»

Александр Тихонов критически высказался об уровне игроков Мир РПЛ. «Я бы разогнал всех игроков РПЛ. Это же одно название, а не премьер-лига.

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