Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Шаронов
    поздравляю. успехов тебе в спорте и дальнейшей работе.Евгения Медведева...
  • Зоя Иманбаева
    обменять на сидящего в тюрьме США БУТАХэмилтон об арест...
  • Сергей Роднов
    Правильно будет воспитывать молодых спортсменов не стремится в Думу , а то некоторые сидят с сонными глазами в Думе д...Тарасова об избра...

«Ноттингем Форест» близок к трансферу хавбека «Аталанты» Фройлера за 9 млн евро

Хавбек «Аталанты» Ремо Фройлер, вероятно, продолжит карьеру в АПЛ. 30-летний игрок сборной Швейцарии близок к переходу в «Ноттингем Форест» за 9 млн евро, переговоры – на финальной стадии.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх