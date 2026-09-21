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МОСИНФОРМ

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Горожанам рассказали, что выбирают школьники во Дворце пионеров

Горожанам рассказали, что выбирают школьники во Дворце пионеров

Московский дворец пионеров на Воробьевых горах получил более 38 тысяч заявок на занятия в кружках и секциях в этом учебном году.

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