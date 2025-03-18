Политика как он...
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Политика как она есть

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Белый дом отказался вернуть Франции статую Свободы

Белый дом отказался вернуть Франции статую Свободы

Власти Соединённых Штатов ответили на требование французских политиков вернуть статую Свободы. По данным Daily Mail, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт «выступила с жёсткой критикой» заявлений французской стороны.

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Комментарии
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Сергей
Вернуть но только в таком виде!!!
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