Белый дом отказался вернуть Франции статую Свободы

Власти Соединённых Штатов ответили на требование французских политиков вернуть статую Свободы. По данным Daily Mail, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт «выступила с жёсткой критикой» заявлений французской стороны.
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