Даже такси дважды вызывали. Четверо мошенников выманили в жительницы Троицка 600 тысяч рублей

Жительница Челябинской области клюнула на распространенную мошенническую схему. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в дежурной части межмуниципального отдела МВД «Троицкий» 55-летняя женщина рассказала, что злоумышленников было четверо.
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