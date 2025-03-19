Даже такси дважды вызывали. Четверо мошенников выманили в жительницы Троицка 600 тысяч рублей

Жительница Челябинской области клюнула на распространенную мошенническую схему. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в дежурной части межмуниципального отдела МВД «Троицкий» 55-летняя женщина рассказала, что злоумышленников было четверо.